السعودية | مصر تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها في السعودية

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دعت وزارة القوى العاملة في مصر، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى عدم نشر أي فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية تعاقب عليها الأنظمة الأمنية في المملكة.

وحسب موقع “مصراوي” قال المستشار العمالي المصري بجدة، عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق “كلنا أمن” التابع للأمن العام، لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل “تويتر” فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني “Google play”، بهدف تسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية”.

وأضاف من هذه الجرائم “المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد رمضان أنه يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق “كلنا أمن” عبر موقع التواصل “تويتر”، لمعرفة كافة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق.