شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها في السعودية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:15 صباحًا, 26 يوليو 2019 م
المناطق_الرياض
دعت وزارة القوى العاملة في مصر، المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى عدم نشر أي فيديوهات يمكن اعتبارها جريمة إلكترونية تعاقب عليها الأنظمة الأمنية في المملكة.
وحسب موقع “مصراوي” قال المستشار العمالي المصري بجدة، عثمان رمضان، إن السلطات السعودية أطلقت تطبيق “كلنا أمن” التابع للأمن العام، لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل “تويتر” فضلا عن إمكانية تحميله من خلال المتجر الإلكتروني “Google play”، بهدف تسهيل إجراءات الإبلاغ عن بعض الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف من هذه الجرائم “المساس بالشرف والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بالآخرين لإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، والابتزاز بنشر الصور والأفكار الضالة عبر الشبكات الإلكترونية، وانتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد رمضان أنه يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق “كلنا أمن” عبر موقع التواصل “تويتر”، لمعرفة كافة تفاصيل الجرائم الإلكترونية التي يمكن الإبلاغ عنها من خلال هذا التطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | مصر تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.