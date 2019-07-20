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وثق مقطع فيديو متداول اعتداء وحشياً قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تحرك ساكناً.
ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب موثق الفيديو.
وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 11:53 PM
حالة جديدة تعكس تردي الأوضاع الأمنية في البلاد
وثق مقطع فيديو متداول اعتداء وحشياً قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تحرك ساكناً.
ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب موثق الفيديو.
وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.
، فيديو: تركيا.. اعتداء وحشي على سياح عراقيين تحت أنظار الشرطة! ،
المصدر : الخليج 365
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