، "حقوق الإنسان" تلتقي سجناء خميس مشيط وتستمع لمطالبهم وملاحظاتهم ،

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قام وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع السجناء والموقوفين بفرع الجمعية بمنطقة عسير بزيارة لسجن محافظة خميس مشيط يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين، وكان في استقبالهم العقيد يحيى القحطاني نائب مدير السجن.
وأوضح الوفد الغرض من الزيارة، واطلع على البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للسجن، وعدد السجناء وتصنيفهم.. بعدها قام الوفد بجولة على عنابر السجن، وقابل عددًا من النزلاء، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.
وفي نهاية الزيارة دوَّن الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد شكره لإدارة السجن وللعاملين بمكتب العمليات الخاص بعنابر النزلاء لتسهيل مهمتهم، ولما لمسه الوفد من تعاون بنّاء.
وقال الدكتور علي بن عيسى الشعبي، المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، إن الجمعية من منطلق اختصاصها تقوم بزيارات ميدانية، وتتلقى الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الإيجابيات، وإزالة السلبيات.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:48 AM
رصدت ملاحظات تقع تحت اختصاصها وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية
قام وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع السجناء والموقوفين بفرع الجمعية بمنطقة عسير بزيارة لسجن محافظة خميس مشيط يوم الثلاثاء الماضي؛ وذلك للاطلاع على أوضاع السجناء والموقوفين، وكان في استقبالهم العقيد يحيى القحطاني نائب مدير السجن.
وأوضح الوفد الغرض من الزيارة، واطلع على البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للسجن، وعدد السجناء وتصنيفهم.. بعدها قام الوفد بجولة على عنابر السجن، وقابل عددًا من النزلاء، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.
وفي نهاية الزيارة دوَّن الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد شكره لإدارة السجن وللعاملين بمكتب العمليات الخاص بعنابر النزلاء لتسهيل مهمتهم، ولما لمسه الوفد من تعاون بنّاء.
وقال الدكتور علي بن عيسى الشعبي، المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، إن الجمعية من منطلق اختصاصها تقوم بزيارات ميدانية، وتتلقى الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الإيجابيات، وإزالة السلبيات.
، "حقوق الإنسان" تلتقي سجناء خميس مشيط وتستمع لمطالبهم وملاحظاتهم ،
المصدر : الخليج 365
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