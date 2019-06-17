، "آل نصيب" للمرتبة الـ13بأمانة نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة نجران المهندس / جابر بن صمعان بن جابر آل نصيب إلى المرتبة الثالثة عشرة.

فيما أعرب "آل نصيب" عن شكره لوزير البلديات ولأمين منطقة ‎نجران على هذه الثقة سائلاً الله العلي القدير أن تكون تلك الترقية عونًا له في أداء عمله وخدمة هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين حفظهم الله.