، رئيس النادي الأهلي لـ"الخليج 365": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهير ،

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أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"الخليج 365" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.
وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.
رئيس النادي الأهلي لـ"الخليج 365": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهيرعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-27
أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"الخليج 365" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.
وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:39 AM
بعد مقطع صوتي احتوى تحريضًا تجاه بترجي
أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"الخليج 365" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.
وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.
، رئيس النادي الأهلي لـ"الخليج 365": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهير ،
المصدر : الخليج 365
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