الملك سلمان يصل مكة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، والمهندس محمد القويحص، أمين العاصمة المقدسة، والفريق أول خالد الحربي، مدير الأمن العام، والفريق سليمان العمرو، مدير عام الدفاع المدني، واللواء عيد العتيبي، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين كل من، خالد بن صالح العباد، رئيس المراسم الملكية، وعقلا بن علي العقلا، نائب رئيس الديوان الملكي، وتميم بن عبدالعزيز السالم، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وناصر بن عبدالرزاق النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، والفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، رئيس الحرس الملكي.