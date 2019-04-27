محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. وكانت المسوقة نشرت الإعلان عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات. "الغذاء والدواء" تلاحق "مسوقة تجميل" قانونياً بعد سناب "المساج" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-27 أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. وكانت المسوقة نشرت الإعلان عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات. Advertisements 27 إبريل 2019 - 22 شعبان 1440 05:04 PM أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتخاذها الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. وكانت المسوقة نشرت الإعلان عن المساج والمنتج عبر برنامج سناب شات. ، "الغذاء والدواء" تلاحق "مسوقة تجميل" قانونياً بعد سناب "المساج" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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