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ردَّ الإعلامي صاحب الحساب المشهور “السناب الأمني”، على الانتقادات التي تعرض لها إثر نشر مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث أطلق مغردون وسما على “تويتر” تحت اسم “ضد السناب الأمني العنصري”، طالب البعض فيه بمحاسبته، فيما طالبه آخرون بالتوضيح.
وكان الحساب نشر مقطع فيديو يتضمن مجموعة من بنات الشهداء الصغيرات المشتركات في مسابقة، وأثناء استعراضه طابور المشتركات تجاوز طفلتين سمراوين دون تقديم دعم وتشجيع لهما.
ونشر صاحب الحساب سامي الشيباني توضيحاً على حسابه بتويتر، كتب فيه: “ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا أنه يخص “أبناء الشهداء”.. ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في التفسير طالما أنني لم أتحدث”.
وأضاف: “لكن أقول والله يعلم ذلك: إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم عن سوء الفهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهاجمته واتهامه بالعنصرية.. صاحب حساب “السناب الأمني” يصرح بهذا @samy5400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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