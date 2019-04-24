السعودية اليوم / وزير الخارجية يستقبل وزيرة مالية نيجيريا سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات



الرياض 19 شعبان 1440هـ الموافق 24 أبريل 2019م واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة مالية جمهورية نيجيريا الاتحادية سابقاً رئيسة منظمة التحالف العالمي للقاحات نجوزي اوكونجو ايويلا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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19:51ت م

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