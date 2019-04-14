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وزير الحرس الوطني يدشن برنامج واجب
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، اليوم المرحلة الأولى من برنامج واجب والذي يقدم عروضاً خاصة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني من ذوي الشهداء والمتقاعدين ومن هم على رأس العمل.
ويهدف برنامج واجب إلى تقديم عروض متميزة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني والقطاعات التابعة لها عبر عدد من الشراكات المحلية والإقليمية، في مختلف المجالات.
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