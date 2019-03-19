«الشؤون الاقتصادية» يتَّخذ التوصيات اللازمة حيال عدد من الموضوعات التنموية

ناقش الدعم المطلوب لإنجازها..
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة)، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.
كما اطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.
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