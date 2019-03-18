الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 2019/03/19 في المملكة.

وقالت إنه يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، الأجزاء الغربية من الرياض، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات مكة المكرمة، الباحة، عسير.