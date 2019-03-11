موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات هو عبارة عن منصة خدمات إلكترونية خاصة بالتأشيرات أصدرتها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تقدم مختلف الخدمات لكلا من الأفراد، وكذلك القطاعات والمنظمات، حيث يمكن الأفراد من طلب الحصول على تأشيرة دخول للمملكة أو دفع رسوم تأشيرة أو التفويض على تأشيرة، وكلك يقدم بعض الخدمات المتعلقة بالجانب الصحي مثل دفع تكاليف الشهادة الصحية، أو التأكد من إصدار الشهادة الصحية، وكذلك يقدم خدمات مختلفة للقطاعات، وحول موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات موضوعنا اليوم.

موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

أولاً: موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات يتم الانتقال إلى الموقع الرسمي انجاز عبر الضغط على اسم الموقع

ثم إختيار خدمة (الاستعلام عن التأشيرات)

يظهر لك في مربع البحث في الأسفل كلمة (استعلام).

سيلاحظ ظهور شاشة وبها الخيارات الآتية:-

طلب مدخل.

تأشيرة باستخدام رقم الطلب.

خدمة الكترونية.

في هذه الحالة يجب عليك إختيار الخيار التاني وهو(تأشيرة باستخدام رقم الطلب)،

ثم بعد ذلك نجد في المربع التالي (رقم الطلب)، يتم في هذه الخانة كتابة رقم الطلب.

ثم يتم الإنتقال للخانة التالية، وبها رقم الجواز الخاص بالمستخدم ويتم ملء الخانة بالرقم.

وبعد ذلك يظهر مربع رمز الصورة، وهنا يتم ملء الخانة برقم الرمز الموجود بالصورة.

ثم الضغط على أيقونة (استعلام).

ستظهر صفحة تالية بها البيانات التالية:- –

رقم الطلب، ورقم الجواز، وكود الصورة.

ثم تظهر عبارة (تم إصدار التأشيرة برقم ……)-

رقم الطلب، ورقم الجواز، وكود الصورة. ثم تظهر عبارة (تم إصدار التأشيرة برقم ……)- عند صدور الجملة السابقة نتأكد أن التأشيرة سليمة وليس بها أي شيء.

والجدير بالذكر أن الوزارة تقدم أيضاً خدمات عديدة مثل تسجيل بيانات السفر والرحلة وطلبات الزيارة التجارية والعائلية، والزيارات الخاصة، وتمديد تأشيرات العودة وغيرها من الخدمات الأخرى.