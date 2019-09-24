اسماء الوجبة الثانية لمنحة المليون ونصف في العراق

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اليوم الثلاثاء، أسماء الوجبة الثانية لمنحة المليون ونصف، والتي سبق الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة لكافة المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها "اطلقت منحة المليون والنصف دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل 8 آلاف عائلة".

في سياق آخر، شملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (266) عاملا في محافظتي نينوى وكركوك بالضمان الاجتماعي خلال شهر آب من العام الحالي وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لعام 1971.

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وقالت معاون مدير عام الدائرة نجلة عيسى ان قسمي الدائرة في محافظتي نينوى وكركوك انجزا شمول (266) عاملا بالضمان الاجتماعي بواقع (187) عاملا في نينوى و(79) عاملا في كركوك في حين تم شمول (23) مشروعا جديدا بقانون الضمان وإنجاز(14) معاملة نهاية خدمة و(12) شهادة حياة لعمال متقاعدين وست معاملات تقاعدية وإحالة (16) ممن لم يكملوا السن القانونية الى اللجان الطبية في نينوى خلال نفس المدة.

وأضافت عيسى أن قسم الضمان في كركوك انجز ايضا (150) معاملة تأييد خدمة و(29) معاملة براءة ذمة لعمال مضمونين كما تابع عشر دعاوى قضائية في المحاكم المختصة.

وأجرت اللجان التنفيذية التابعة لشعبة القانونية في قسم ضمان نينوى ست زيارات ميدانية لمشاريع مدينة لمتابعتها وحثها على تسديد ما بذمتها للدائرة.