محمد رمضان يغني مع الفرنسي مترى جيمس

بعد أغنيته الأخيرة “إنساي” التي جمعته بالمطرب سعد المجرد والتي حققت نجاحا كبيرا وقتها وحققت أعلى نسب مشاهدة عالية ، يحضر حاليا محمد رمضان لدويتو غنائي جديد يجمعه بالمطرب الفرنسي مترى جيمس في الفترة القادمة يقدمه بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة.

ويعرض في الوقت الحالي للنجم محمد رمضان في السينمات فيلم “الكنز2” من بطولة محمد سعد وروبي وهند صبري، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، هاني عادل، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

واحتفل محمد رمضان في الأسابيع الماضية بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 12 مليار مشاهدة، وقد أحيا محمد رمضان مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بحضور محبيه.