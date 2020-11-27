"مين هيكسب".. أبرز الفنانات المشجعات للأهلي والزمالك قبل قمة القرن

علاقات و مجتمع

دقائق معدودات، على انطلاق مباراة القرن بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال تنافسهما على لقب بطل إفريقيا 2020، وسط انقسام الفنانات بين مؤيدي "الشياطين الحمر" وداعمي "القلعة البيضاء".

"هن" رصد قائمة بأبرز الفنانات اللاتي سبق أن أعلن انتمائهن الكروية، خلال التقرير التالي.

قائمة الفنانات المشجعات للنادي الزمالك

أعلنت الفنانة عبير صبري عن انتمائها الكروي في مداخلة مع قناة أبوظبي الرياضية منذ عدة أشهر، قائلة: "أنا زملكاوية والفرحة بتجيلنا بالعافية ومش كتير، بس إن شاء الله الزمالك يكسب".

وتساند الفنانة رشا مهدي فريقها نادي الزمالك، باستمرار من خلال تغريدات داعمة لفريقها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

بينما أكدت الفنانة عايدة رياض، في لقاء سابق لها عبر فضائية "الحدث اليوم" أنها تشجع نادي الزمالك هي وأخواتها، و"كنا بنروج الأستاد على طول وأنا صغيرة".

وأشارت رياض، إلى أنه لم يعد هناك تعصب في مصر منذ فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية، موضحة أن الرياضة شيء مهم وتتمنى أن تصبح مصر كلها مثل النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول والمنتخب الوطني.

أعلنت الفنانة شيرين رضا عن عشقها لـ"القلعة البيضاء"، قائلة خلال لقائها في برنامج It’s Showtime عبر شاشة "سي بي سي"، منذ 3 سنوات: "أنا زملكاوية متعصبة حتى لو لعبوا وحش.. وطبعًا بتمنى يكونوا أحسن لأن أوقات مبقدرش أتفرج على الماتش من شدة مضايقتي".

وأضافت شيرين، أن الزمالك يستحق الوصول لمستوى أفضل من مستواه الحالي، وهي في بعض الأحيان لا تحتمل متابعة المباريات، لكنها تحب النادي وستظل تدعمه دائما مهما حدث.

قائمة الفنانات المشجعات للنادي الأهلي

خلال لقاء سابق لها منذ أكثر من 10 سنوات، والتي حملت عنوان "المفاجأة مع ممدوح موسى" عبر "أم بي سي مصر"، أكدت الفنانة يسرا على حبها لـ"الأهلي"، من قبل زوجها بنجل أسطورة "القلعة الحمراء" وكرة القدم المصرية صالح سليم، موضحة: "أنا أهلاوية قبل ما اتجوزه أو أعرفه، أنا اتولدت لاقيت عائلتنا كلها أهلاوية، بس في نفس الوقت مش بكره الزمالك، يعني لو الزمالك بيلاعب فريق بالخارج بقلب مصرية".

وأعلنت المذيعة والمطربة أروى، عن حبها لـ"القلعة الحمراء"، في الحلقة الـ15 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي كان ضحيتها طارق حامد لاعب الزمالك، قائلة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لوك النهاردة من حلقة كابتن طارق، وأحمر عشان أنا أهلاوية".

وبالأمس، شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، معلقة: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

وتشجع الراقصة البرازيلية لورديانا، النادي الأهلي في مباراة القمة المرتقبة اليوم، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنية فوز المارد الأحمر.

مباراة الأهلي والزمالك

ويخوض الأهلي والزمالك مباراة تاريخية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي إصابة رضوان جيد الحكم المغربي بفيروس كورونا، ليتواجد بدلا منه في غرفة الفار سيكازوي، فيما تم تعيين إبراهيم نور الدين حكما رابعًا.

وكتب حساب يخص الاتحاد الإفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.