شنق وغرق وحبوب الغلة.. نتيجة الثانوية العامة تنهي حياة 3 طالبات

علاقات و مجتمع

رغم ارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة لعام 2020، إلا أن مشاهد الانتحار ظلت حاضرة، إذ أقدمت 3 فتيات على إنهاء حياتهن بسبب عدم شعورهن بالرضا من المجموع السيئ.

ويرصد "هن"، حكايات 3 فتيات أقدمن على الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة.

حنان تلقي نفسها في النيل فور ظهور النتيجة

أعلى كوبري سمنود بمحافظة الغربية، وقفت الطالبة "حنان" 17 عامًا، أمس، بعد دقائق من إعلان النتيجة، بعدما شعرت بالحزن والغضب من مجموعها السيئ في الثانوية العامة، وقررت الانتحار إذ ألقت نفسها في مياه النيل.

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وورد إخطار لمأمور مركز سمنود، بانتحار الطالبة حنان، 17 عامًا، بالقفز من أعلى كوبري سمنود فى نهر النيل، وانتقلت وقتها قوات الشرطة والإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

نصبت المشنقة لنفسها.. مجموع 60% ينهى حياة طالبة

مجموع ضئيل حصلت عليه طالبة في الثانوية العامة، فقررت الانتحار والتخلص من حياتها بعد حصولها على 60% فقط.

نصبت الفتاة المشنقة لنفسها، إذ علقت نفسها في طرف حبل، الذي كان طرفه الآخر معلقًا في السقف، وبعدما أنهت الطالبة، ابنة الـ18 عامًا، حياتها، اكتشفت أسرتها الواقعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بما حدث مع الطالبة المقيمة في عزبة محمد عويس بقرية غياضة الشرقية.

رسبت في الثانوية فتناولت حبوب الغلة

بواسطة قرص غلة اتخذت فتاة أخرى، مقيمة في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، قرارا بإنهاء حياتها والانتحار بعدما رسبت في الثانوية العامة.

وتسبب قرص الغلة في وفاة الطالبة "س.ا" صاحبة الـ18 عامًا، وذلك بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وجرى نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام.