تارا عماد تساند ضحايا التحرش: متسكتيش.. زهقنا من صوتنا الللي مش مسموع

أخبار من الوطن نيوز

وجهت الفنانة تارا عماد، رسالة إلى كل سيدة تعرضت للتحرش، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "تارا" خلال الفيديو، "احنا زهقنا لأن صوتنا مش مسموع، وزهقنا لأن اللي بنقوله يكون حاجة محصلتش أو الغلط فينا من من الأول، لكن جه الوقت لكي يكون صوتنا مسموع، وجه الوقت اللي قضية دي تكون عبرة لكل راجل يحاول يتعرض لأي سيدة بعد كدا".

وتابعت: "تركت أرقام لكل امرأة واجهت أي نوع من التحرش الجنسي، متسكتيش".