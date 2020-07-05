أخبار من الوطن نيوز
وجهت الفنانة تارا عماد، رسالة إلى كل سيدة تعرضت للتحرش، وذلك عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت "تارا" خلال الفيديو، "احنا زهقنا لأن صوتنا مش مسموع، وزهقنا لأن اللي بنقوله يكون حاجة محصلتش أو الغلط فينا من من الأول، لكن جه الوقت لكي يكون صوتنا مسموع، وجه الوقت اللي قضية دي تكون عبرة لكل راجل يحاول يتعرض لأي سيدة بعد كدا".
وتابعت: "تركت أرقام لكل امرأة واجهت أي نوع من التحرش الجنسي، متسكتيش".
كانت هذه تفاصيل خبر تارا عماد تساند ضحايا التحرش: متسكتيش.. زهقنا من صوتنا الللي مش مسموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.