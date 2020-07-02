في 4 خطوات فقط.. وصفة سهلة لتحضير العيش الشامي في المنزل

مطبخ
العيش الشامي من المخبوزات، التي يسهل تحضيرها داخل المطبخ، ما يدفع العديد من ربات البيوت، للبحث عن طريقة إعداده منزليا، لضمان جودته، في ظل الخوف من شراء الأطعمة من الخارج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الخبز الشامي في المنزل، خلال برنامجها "على قد الأيد".
مقادير العيش الشامي
دقيق
خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
ماء
لبن بودرة
طريقة التحضير العيش الشامي
1- خلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر والملح.
2- إضافة الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
3- تقطيع العجينة كرات صغيرة وتغطى وتترك لتتخمر.
4- تفرد كرات العجينة بالنشابة ويوضع الخبز في مقلاة على نار عالية حتى تمام النضج ثم يقدم.
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