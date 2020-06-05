خلطات صابون الغار لتفتيح وترطيب البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 07:46 مساءً - التعرّض لأشعة الشمس الضارّة، وأخطاء العناية بالبشرة، والإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة الغنية بالمواد الكيميائية والمكونات السامة، جميعها أسباب تجعل البشرة بلا حياة وأكثرعرضة لحب الشباب، والبثور، والتصبّغات اللونية، وظهور علامات مبكرة للشيخوخة. لذا، ليس أفضل من العناية بالبشرة من خلال تطبيق خلطات طبيعية آمنة وفعّالة في تفتيح لون البشرة وترطيبها. ولعلّ أهمها خلطات صابون الغار؛ وذلك لفوائده الرائعة في تعزيز صحة وجمال البشرة.



خلطات صابون الغار لتفتيح لون البشرة

صابون الغار للعناية بالبشرة وتفتيح لونها

تعرّفي معنا، على فوائد صابون الغار التي يقدمها للبشرة وعن أشهر خلطات صابون الغار المذهلة في تفتيح البشرة. من المُمكن تحضير هذه الخلطات بخطواتٍ بسيطة في المنزل، ويُمكن شراء مكوّناتها من محال العطارة:



صابون الغار وماء الورد لتفتيح البشرة

صابون الغار وماء الورد لتفتيح البشرة



المكوّنات:

صابونة من الغار

صابونة زبادي بالحليب

صابونة حبة السوداء

كوب من الماء

كوبان من ماء الورد

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

قومي ببرش صابون الزبادي بالحليب، وصابون الغار، وصابون الحبة السوداء في وعاء، وضعي الخليط على النار، ثمّ ضعي ماء الورد على الخليط، وحركي المكوّنات جيداً حتى تذوب، ثمّ ضعي الماء على الخليط، وحركيه جيداً وارفعيه بعيداً عن النار.

ضعي زيت اللوز على الخليط، وحركي المكوّنات جيداً حتى تصبح على شكل كريمة، وشكليها كما ترغبين وضعيها في الثلاجة حتى تجمد، واستخدميها في غسل البشرة أربع مرات في الأسبوع بتدليكها لمدّة ربع ساعة.

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خلطة صابون الغار وماء الورد والليمون

خلطة صابون الغار وماء الورد والليمون لتفتيح لون البشرة



المكونات:

صابونة من الغار

حبة ليمون

كوب من ماء الورد

طريقة التحضير:

قومي ببرش صابونة واحدة مع القليل من ماء الورد وعصير الليمون، اخلطيهم معًا وإحفظيهم في علبة خاصة، إستخدمي هذه الوصفة واتركيها إلى أن تجف على بشرتكِ ثم اغسليها بالماء الفاتر.

خلطة صابون الغار وماء الورد



خلطة صابون الغار وبياض البيض

خلطة صابون الغار وبياض البيض لتفتيح البشرة



المكونات:

صابونة من الغار

بياض بيضة واحدة

عصير ليمونة

ملعقتين من ماء الزهر

طريقة التحضير:

قومي ببرش صابونة الغار ومن ثم إضافة باقي المكونات عليها، وبعدها امزجيها جيداً بالخلاط، ومن ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر واتركيه رطباً وبعدها وزعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.

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خلطة صابون الغار مع البابونج

خلطة صابون الغار مع البابونج

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من منقوع البابونج

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ربع كوب من برش صابون الغار

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات السابقة جميعها جيدًا إلى حين الحصول على خليط متجانس القوام، بعد ذلك يتم دهن البشرة وتركها لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك تُغسل البشرة بالماء الفاتر.

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مقشر طبيعي بصابونة الغار

مقشر طبيعي بصابونة الغار

قومي ببرش صابونة واحدة وأضيفي لها القليل من السكر مع عصير الليمون، وتمتعي بأجمل مقشر طبيعي، ويمكنكِ أيضًا إضافة زيت اللوز للمزيد من الترطيب، بعد الإنتهاء قومي بتنظيفه بواسطة الماء الدافئ.

فوائد صابون الغار للبشرة

فوائد صابون الغار في العناية بالبشرة

يفتح الغار لون البشرة عبر إزالة الخلايا الميتة والبقع الداكنة وتجديد خلايا البشرة.

يعمل صابون الغار على تغذية البشرة عبر احتوائه على العديد من الفيتامينات.

يعتبر الغار مرطباً جيداً للبشرة نظراً لاحتوائه على نسبة جيدة من الزيوت المفيدة للبشرة.

يساعد على شدّ البشرة وتغذيتها مما يزيد نضارتها وشبابها.

يساهم في تجديد الخلايا وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يعمل على ترطيب البشرة الجافة وحمايتها من التشقق.

تحفيز الجلد على انتاج المزيد من الكولاجين فتبدو البشرة أكثر صحة وحيوية.

يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة وما تسببه من حروق وتصبغات.

يساعد في التخلص من البقع الداكنة والكلف والرؤوس السوداء.

ينصح خبراء التجميل بضرورة غسل الوجه بالماء وصابون الغار البلدي ثمّ تجفيفه ومسحه بماء الورد قبل النوم.

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إليك بعض النصائح للحفاظ على البشرة بيضاء:

ينصح بشرب ليترين يومياً للحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من العيوب ومن علامات التقدّم بالسن.

الفواكه والخضروات الطازجة ضرورية لعملية تبييض الجلد، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الوفيرة للعناية بالبشرة

يساهم النوم في تبييض البشرة، إذ أن النوم الجيد قاعدة مهمة للحصول على بشرة جميلة.

تنظيف وترطيب البشرة يومياً للحصول على بشرة نقية بيضاء، وخالية من العيوب،

وضع واقي الشمس لتجنّب حروق البشرة، والبقع الدكنة، والباهتة التي تسببها أشعة الشمس.

تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة لتبييض البشرة،

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