قصّت شعرها بنفسها.. ميريام فارس تنشر فيديو لـ"الجريئات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
فاجأت المغنية اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بنشر مقطع لها وهي تقص شعرها بنفسها، وعلقت في بدايته إنه لـ"الجريئات".
واعترفت ميريام خلال الفيديو أنها اعتادت قص شعرها لنفسها، وكانت والدتها تقصه لها أحيانا، الأمر الذي فاجأ جمهورها، حيث إنها فنانة كبيرة ولم تلجأ لمصفف شعر.
بدأت الفنانة اللبنانية شرح كيفية قصة شعر الديجراديه، وجلبت شعرها كله للأمام ومشطته وقصته بالتساوي، وأرجعته إلى الوراء وأصبح ديجراديه، وكأن مصفف احترافي هو الذي قصه.
وتعتبر ميريام فارس من أكثر المغنيات التي لاقت شعبية كبيرة بشعرها الكيرلي الكثيف والذي ميزها عن باقي النجمات، وظهرت بتسريحات شعر مختلفة على مدار مشوارها الفني، وكانت كلها تعتمد على الشعر الكيرلي سواء طويل أو قصير.
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