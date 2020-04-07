"مياه المرحاض في الشاي".. مقلب مدون سعودي لزوجته يثير جدل في الوطن العربي

حالة من الجدل والاستياء، صاحبت نشر المدون السعودي و"إنفلونزا" هاني حلواني، مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات"، مقلب في زوجته، يتضمن إضافة مياه المرحاض لكوب الشاي، الذي قدمه إلى زوجته، لتشربه الأخيرة دون علم بما حدث لها.

"المقلب" حقق تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، وسط مطالبات من السعوديين بإلقاء القبض على ذلك المدون، بسبب تصرفه "غير المسؤول" على حد وصفهم، والذي يمكن أن يسبب في نقل العديد من الأمراض إلى زوجته، وأطلق المغردون السعوديين هاشتاج "القبض على هاني حلواني".

وتضمن الهاشتاج العديد من الاتهامات، من ضمنها الشروع في قتل، ومخالفة الآداب العامة، من بين التعليقات: "لو مكان زوجته كنت رفعت قضية خلع"، و"لابد من محاكمة ذلك الزوج على فعله المقزز والمهين".

وفي ظل السيل من الانتقادات، قرر الحلواني حذف مقطع الفيديو، مهاجما من تسبب في ترويجه، موضحا في مقطع فيديو، أن زوجته طلبت منه حذفه، بمجرد أن شاهدته، خشيه تقليد الأطفال له، قائلا: "أنت عارفين أني بعمل مقالب في زوجتي وهى كذلك، وأنا حذفته في نفس الوقت، تقوموا أنتم تنشروا وتشيروا كتير".