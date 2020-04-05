منطمة الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من كورونا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، أهمية الرضاعة الطبيعية لوقاية من العديد من الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وغرد الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض ومنها كوفيد 19، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية".

وأضاف: "للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل".

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ما هو فيروس كورونا؟

فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، وتبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.