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للتدفئة.. سحلب بالشيكولاتة

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تبحث دائما السيدات عن مشروبات ساخنة لتقديمها في هذه الأجواء الممطرة كي تساعد على التدفئة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سحلب بالشيكولاتة للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير سحلب بالشيكولاتة

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المسحوق

كوب دقيق أرز أو أرز مطحون

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودره

كوب جوز هند

4 ملعقة كبيرة نشا

فانيليا

نصف كوب كاكاو

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المشروب

2 ملعقة كبيرة مسحوق السحلب

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب لبن

التزيين

شيكولاتة مبشورة

طريقة عمل مشروب الشكولاتة بالقرفة

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طريقة تحضير سحلب بالشيكولاتة

إخلطى مكونات المسحوق معاً ثم إحفظيها فى برطمان نظيف جاف

طريقة تحضير المشروب

إخلطى مسحوق السحلب مع اللبن على النار

 أضيفى السكر وقلبى ثم صبى الخليط فى كوبايات

زينى الوجه بالشيكولاتة المبشورة وقدميه ساخناً

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