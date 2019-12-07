فيديو| لحظة انطلاق موكب السلطان قابوس الى بلجيكا .. والعمانيون يدعون بعودته مُعافاً

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر موكب السلطان قابوس بن سعيد متوجها إلى المطار الخاص لسفره الى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وكان ديوان البلاط السلطاني أصدر بياناً بشأن سفر السلطان قابوس بن سعيد اليوم السبت الى بلجيكا لأجراء فحوصات طبية.

وجاء في نصّ البيان: “بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم 10من ربيع الثاني 1441هـ الموافق 7 من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله”.

هذا وكشفت تقرير عن أن مقر إقامة السلطان قابوس بن سعيد في بلجيكا سيكون في مدينة “لوفين” التي تُعدّ العاصمة القديمة في مقاطعة “فلاندرز” وهي أكبر مدينة جامعية، وتبعد حوالي 25 كم شرق العاصمة بروكسل، وهي ثامن أكبر مدينة بلجيكية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة حسب إحصائيات 2018م.

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وسيقيم السلطان في فندق الرابع (The Fourth) بمنطقة غروت ماركت وهو المكان الذي كان المقر الرئيسي للبنك المركزي، ويقع بجانب مسرح المدينة وكنيسة بيتر، ويعد من أحد أفضل الفنادق الموجودة في جمهورية بلجيكا،وفق ما نشرت “أثير”

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كما يضم المبنى مطعم “تافلروند” للطباخ المشهور “وينتن دي بيبي” الذي حصل على جائزة “غوليت وميلاو” كأفضل طباخ شاب عام 2011.

ويعود تاريخ المبنى الذي يقع فيه الفندق إلى العام 1479م، لكن في العام 1817م تم هدم المبنى وأعيد بناؤه ليكون المسرح الخاص بالمدنية ويتسع لأكثر من ألف شخص.

وخلال الحرب العالمية الأولى، تم تفجير المبنى وأعيد بناؤه بعد الحرب في عام 1930 ليصبح المقر الرئيسي للبنك المركزي.

ودعا العُمانيون بمواقع التواصل المولى عزّ وجلّ أنّ يمنّ على السلطان قابوس بوافر الصحة، وأن يحفظه في حله و ترحاله ويعود للسطلنة معافىً.