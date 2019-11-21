أبرزهن دينا ولقاء الخميسي.. نجمات مهرجان القاهرة السينمائي بفساتين محتشمة

تنوعت إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في الألوان وكذلك المظهر، إلا أن هناك عدد من النجمات حرصن على الابتعاد عن الإثارة، وذلك من خلال ارتداء فساتين غير كاشفة لأجسادهن.

حنان مطاوع

ظهرت مطاوع برفقة زوجها بفستان محتشم على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان من اللون الأحمر طويل مزين بحزام في منطقة الخصر وكان يغطي الصدر بالكامل.

هبة مجدي

كذلك الفنانة هبة مجدي، كان لها ظهور مميز على السجادة الحمراء من خلال إطلالتها بالفستان الأصفر، والتي وصفها جمهور السوشيال ميديا بـ "إطلاله ملائكية"، وذلك لأناقة الفستان الذي لا يظهر جسدها فكل ما ظهر منها هو ذراعيها فقط.

درة

أما الفنانة درة فخطفت الأنظار خلال حفل الافتتاح إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، بدون أكمام، وتميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة، الإطلالة أكملتها بإكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة مدلاة، وسوار كبير الحجم، مع خواتم باللون الفضي، واختارت كلاتش من المخمل باللون الأسود المط.

يسرا

Advertisements

تألقت الفنانة يسرا بفستان طويل أسود ومنفوش، من موضة الكتف الواحد، ويحمل نقوشا بيضاء.

لقاء الخميسي

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على الظهور بفستان يغطي جسدها بالكامل حتى الرقبة يشبه السمكة.

دينا

خطفت الراقصة دينا الأنظار بإطلالتها المحتشمة والهادئة، حيث ارتدت "قفطان مغربي" أسود، والذي تميز بأنه بـ"نصف كُم"، وفضفاض، ومزين بنقوش بسيطة حول الخصر والأكمام.

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".