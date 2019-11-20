المكياج الفرنسي .. اعتمديه من خلال هذه الطرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - لا تعد موضة مكياج الفرنسي جديدة لكنها في تجدد دائم، حيث ان اللوك الفرنسي بشكل عام لطالما شكل محطّ انظار الجميع في انوثته ونعومته التي تخرقها اللمسة الجريئة والجذابة، حتى على صعيد صيحات الشعر والموضة وصولاً الى العطور الفرنسيّة يعتمد مكياج فرنسي على الأيلينر بأساليب مختلفة وأحمر الشفاه.

أسلوب المكياج الفرنسي

أسلوب المكياج الفرنسي

نجمات اخترن الروج... وحيل لتطبيقه بإتقان

إعتمدي الأيلينر الأسود لإبراز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم. أضيفي الفاوندايشين الذي يناسبك لتوحيد لون وجهك وكوني الأجمل بين رفيقاتك.

اعتمدي أسلوب المكياج الفرنسي الذي يرتكز على ظلال باللون الأخضر الملفت. إضافة إلى ذلك، إختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر وطبّقي الفاوندايشين الذي يناسب نوع بشرتك للحصول على إطلالة مميزة في جميع المناسبات.

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الأيلينر الأسود

أجدد اتجاهات المكياج لهذا الشتاء... اخترنا لك الأجمل

إعتمدي المكياج الفرنسي مع أسلوب عيون القطة الذي يبرز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود. يعطيك هذه المكياج لوك ناعم وطبيعي في إطلالاتك اليومية والمناسبات.