الموت يفجع الفنان المصري الشهير عادل إمام

تغيّب الفنان المصري الشهير عادل إمام عن التكريم في “موسم الرياض” ما اثار جدلاً حول السبب وراء ذلك.

ونُقل عن مصادر مقربة من العائلة، أن سبب غياب الفنان عادل إمام عن تكريمه في السعودية، بسبب وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن هشام تحسين، منتج مسلسل “فلانتينو”، قوله: أن وفاة والد زوجة رامي إمام، تسببت في تأجيل تصوير العمل، نظرا لحالة الحزن التي سيطرت على الفنان عادل إمام ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في “موسم الرياض”، الأحد المنصرم.

ووفق المنتج تحسين، من المنتظر استكمال تصوير مسلسل فلانتينو خلال الفترة القادمة، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2020 عبر العديد من القنوات العربية التي جرى الاتفاق معها.