تجنب الأطعمة الدسمة.. حيل تساعدك على النوم أثناء الرحلات الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كشفت مضيفة الطيران البريطانية كارا مولدر عن بعض الحيل البسيطة التي تساعد على النوم بشكل سريع أثناء السفر على متن الرحلات الجوية الطويلة.

وأوضحت مولدر في منشور لها على مدونتها الإلكترونية الخاصة، بأن تغيير توقيت الساعة وفقاً للمنطقة الزمنية التي ستهبط فيها الطائرة، فور الصعود على متنها، يساعد في التكيف مع التوقيت الجديد وإمكانية النوم في الأوقات المناسبة، بحسب ما نقل موقع "24" الاماراتي عن "هارت" الإلكتروني:

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كما نصحت المسافرين بعدم النوم أثناء الرحلة إن كان توقيتها في النهار، والانتظار حتى يحين موعد النوم في الليل، لأن الجسم سيعدل ساعته تلقائياً بشكل يتوافق مع التوقيت الجديد.

إضافة إلى ما سبق، نصحت مولدر بعدم تناول الأطعمة التي تزعج الجهاز الهضمي وتحول دون الحصول على نوم كافٍ.

ويوصي خبراء الطيران، المسافرين بالحفاظ على رطوبة الجسم عبر تناول كميات كافية من الماء، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول، للحصول على نوم مريح أثناء السفر.