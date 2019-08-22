محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة “Elle” الألمانية بأن البوت العسكري “Combat Boot” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت العسكري يمتاز بطابع عملي وشخصية شرسة يرسم ملامحها النعل الضخم والأربطة والسحّاب (السوستة) والأبازيم. ولتخفيف الطابع الذكوري القوي يمكن تنسيق البوت مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة مثل فستان ذي قصّة انسيابية أو تنورة تزدان بنقوش الكاروه أو خامات فاخرة وناعمة كالحرير والدانتيل والأورجانزا؛ حيث تخلق هذه التوليفات تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البوت العسكري أحدث صيحات الموضة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.