"قومي التغذية" يحذر من "فول الشارع": "متاكلش وتيجي تقول آه يا بطني"

حذر الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من المواد المضافة لـ"فول العربيات"، قائلا إنّ جزء كبير من المواد التي تضاف لفول العربات في الشارع مجهولة، وأنّ البائع يضيف مركبات كيميائية للحصول على فول جاهز للتناول خلال ساعة واحدة فقط".

وقال نزيه موجّها حديثه للأمهات عبر "الوطن"، إنّ تناول فول الشارع لا يسبب الأنيميا فقط، بل يسبب عدة أضرار بسبب تعرضه للهواء والملوثات البيئية، وعدم نظافة الأواني وإضافة بعض الألوان والصبغات عليه لإعطائه لون مميز، ما قد يصيب البعض بالتسمم.

وعن طريقة تدميس الفول الصحيحة، أوضح نزيه أنّه أولا يجب تدميس الفول في المنزل، من خلال نقعه في المياه 12 ساعة والاستغناء عن مياه النقع، ثم إضافة جزر أو طماطم لاحتوائهم على نسبة كبيرة من الحديد الذي يعزز قيمة العنصر الغذائي الموجود في الفول، وكبشة عدس أصفر لاحتوائه على نسبة كبيرة من البروتين النباتي الذي يعزز قيمة البروتين الموجود في الفول، خاصة أنّ البروتين النباتي تأثيره أضعف ويحتاج إلى عناصر أخرى لتعزيز قيمته وتعزيز جهاز المناعة والوقاية من العدوى والأمراض، وتحسين الطعم واللون والرائحة".

وتابع الطبيب: "دايما نقول الواحد لازم يحمي نفسه بنفسه، ولازم نرجع لنمط الحياة الطبيعي الخاص بالمصريين، اللي بيعملوا كل حاجة في البيت، متروحش لعربية الفول تاكل وترجع تجري علينا تقول آه يا بطني".

وأضاف رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أنّ المواد الكيمائية المضافة للفول لطهيه في أسرع وقته، تصيب الجهاز الهضمي والفشل الكلوي، وتؤثر بشكل كبير على مرضى القلب، فضلا عن الأواني غير نظيفة التي تستخدمها العربيات، والتي تؤثر على صحة المواطن بشكل عام، وعند شراء الفول من العربيات ووضعه في أكياس بلاستيكية ساخنة، تسبب ضرر للكبد، لأن حرارة الفول تتفاعل بشكل سلبي مع المركبات الكميائية التي تحتوي عليها الأكياس، ما يؤدي إلى التأثير سلبا على صحة الإنسان.