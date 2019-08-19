قواعد ذهبية لحماية البشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - البشرة الجافة، غالبا ما تكون معرّضة للشيخوخة المبكرة وما تعنيه من تجاعيد وتشقّقات. ومعلوم أيضا أن البشرة الجافة غالبا ما تكون حسّاسة، سريعة الاحمرار وذلك بسبب فقدانها كميات كبيرة من الزيوت الطبيعية التي تحميها من العوامل المناخية القاسية والملوّثات.

في هذا التقرير، نعرض لكِ مجموعة من القواعد الذهبية لحماية البشرة الجافة اليوم قبل الغد، وذلك تبعا لتوصيات المتخصّصين في طب البشرة:

العوامل المناخية القاسية تؤثر سلبا في البشرة الجافة



تجنّبي الاستحمام بالماء الساخن: بدلا من المياه الساخنة، اعتمدي المياه الفاترة. فالمياه الساخنة تذيب مزيدا من الدهون الطبيعية في بشرتك، وبالتالي تجعلها عرضة لمزيد من الجفاف.



مدة الاستحمام: يجب الا تتعدى مدة الاستحمام العشر دقائق.



لغسل وجهك، استخدمي المنتجات الخالية من العطور والخفيفة على البشرة.

زيت الجوجوبا صديق البشرة الجافة



عند تجفيف البشرة الجافة، استخدمي منشفة نظيفة وناعمة عبر تطبيق حركات ضغط خفيفة. تجنّبي فرك البشرة أو الضغط عليها بقسوة.



فور الانتهاء من الاستحمام، طبّقي كريم الترطيب على جسمك كاملا. أما على وجهك فاستخدمي كريم الترطيب المناسب.



استخدمي كريم الترطيب الخاص بالبشرة الجافة وابتعدي عن مستحضر الـ"لوشن" الذي قد يعرّض بشرتك للاحمرار. احرصي على اختيار كريم، يحتوي على زيت الزيتون او زيت الجوجوبا او زبدة الشيا.

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ترطيب الشفاه: لا تنسي استخدام كريم الترطيب الخاص بالشفاه.

زيت الزيتون لطيف على البشرة الجافة



ابتعدي عن كل المستحضرات التي تحتوي على الكحول أو العطور أو الرتينوئيدات أو حمض ألفا هيدروكسي (AHA).



تجنبي تعريض بشرتك للكثير من الشمس، أو على الاقل احرصي على حمايتها عبر ارتداء قفازين خلال القيادة او المشي في الخارج.



طبقي كريم الوقاية من الشمس، حتى عندما يكون الطقس غائما.



استخدمي صابونا خاصا بالبشرة الحساسة لدى غسل ملابسك.



في دول الخليج، وبسبب استخدام المكيّفات احرصي على استخدام آلة ترطيب للغرفة، وذلك بعد فحص كمية الرطوبة فيها.

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