SEO - طريقة عمل تارت الجمبري

تارت الجمبري من المأكولات الرئيسية للمطبخ المغربي، ويؤكل بمفرده غالبا أو مع السلطة، ويقدم موقع "هن" طريقة عمل تارت الجمبري في البيت. المقادير كيلو جمبري مقشر عجين باف باستيري 1/2 كيلو زبد 1/2 كيلو جبن بارميزان 10 فصوص ثوم زيت زيتون بقدونس ملح وفلفل للتزيين ليمون ودجز Advertisements أعواد بقدونس جبن بارميزان مبشور 4 جمبري كبير بالقشر ومشوي سمسم طريقة التحضير يضرب في الخلاط الجبن والثوم مع الزبد والبقدونس والملح والزيت والفلفل. يفرد الخليط في صينية. يرص الجمبري المقشر. تفرد عجين البافبستري على الوجه. توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج. يزين ويقدم. ​

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