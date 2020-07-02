وظائف شاغرة : براتب 5000 جنية|وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة ريتش فود

تعلن شركة ريتش فود بالعبور، كبرى الشركات الرائدة في مجال منتجات اللحوم والطيور المجمدة، عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، للعمل فورا بمقر الشركة بالعبور، بمرتبات مجزية، تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة ريتش فود

مطلوب مندوب توصيل، يشترط مؤهل عالي أو متوسط، خبرة لا تقل ع سنتين، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، بمرتب يبدأ من 2500 جنية بالإضافة إلى العمولة. مطلوب مندوبين توصيل وسائق، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة، خبرة سنة، ويشترط رخصة مهنية درجة ثانية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 5000 جنية بالإضافة إلى عمولة وبونص شهري. مطلوب سائقين رخصة ثانية، ويشترط مؤهل أو بدون، وان يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة مهنية درجة ثانية، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، براتب يبدأ من 3500 إلى 4000 جنية، بالإضافة إلى بونص شهري.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية ومواصلات من والى الشركة، ومرتبات مجزية وعمولات وبونص شهري، والعمل 8 ساعات، ولمن يرغب يرجى ملئ الاستمارة والتواصل مع الشركة من خلال الرابط التالي ” استمارة وظائف شركة ريتش فود “.