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2019-05-20 #وظائف للجنسين بجمعية الأطفال المعوقين في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية الأطفال المعوقين توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في مركز جنوب الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي التخاطب، وأخصائية التخاطب، وأخصائية علاج وظيفي، وممرضة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:

1- أخصائي التخاطب:

– درجة البكالوريوس في مجال التخاطب. 2- أخصائية التخاطب:

– درجة البكالوريوس في مجال التخاطب. Advertisements 3- أخصائية علاج وظيفي:

– درجة البكالوريوس في مجال العلاج الوظيفي. 4- ممرضة:

– دبلوم تمريض كحد أقصى. الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- تتطلب الوظائف الحصول على شهادة هيئة التخصصات الصحية السعودية أو استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص.

3- إلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً. طريقة التقديم:

– ترسل الطلبات مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]









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