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2019-05-11 18 وظيفة إدارية وفنية شاغرة في جمعية نماء الخيرية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية نماء الخيرية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة عن توفر عدد (18) وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الجمعية والمعارض والمشاريع التابعة لها في محافظة جدة. وبينت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير مستودعات رئيسية. . رئيس قسم المبيعات. . رئيس قسم- التدوير وإعادة الإنتاج. . مشرفة حركة. . مشرفة الساحة والعمال. . مندوب علاقات العملاء. Advertisements . فني إنتاج. . مندوب مبيعات. . مسؤول معرض. . أمين صندوق. . مشرف- وحدة الإشراف والمتابعة. . مسوق عيني. . رجل أمن. وأوضحت الجمعية أن التقديم متاح ومستمر حتى تاريخ 30 مايو 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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