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22 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد، عن تسجيل 22 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس في البلاد مقابل 67 في إحصائية أمس السبت.
وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22 حالة لتصل إلى 44220.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 1 يونيو 176 حالة، وفي 2 يونيو 89، و3 يونيو 137، و4 يونيو 67 وفاة.


كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285416.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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