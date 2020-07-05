22 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22 حالة لتصل إلى 44220.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 1 يونيو 176 حالة، وفي 2 يونيو 89، و3 يونيو 137، و4 يونيو 67 وفاة.



كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285416.