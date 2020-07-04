المركزي للإحصاء: مساهمة النفط بلغت 38.2% من الناتج الإجمالي للفصل الأول للعام الحالي

وأضاف الجهاز، أن "كميات النفط الخام المصدر خلال الفصل الأول بلغت 347.161 مليون برميل وبمعدل 3.8 مليون برميل يوميا، في حين بلغ معدل سعر البرميل المصدر 45.9 دولار".

وأشار إلى أن "ذلك يفسر انخفاض الأهمية النسبية لنشاط النفط الخام، حيث كانت أسعار النفط الخام المصدر(60.50، 60.10 ) دولار للبرميل للفصلين الأول والرابع من عام 2019 على الترتيب".