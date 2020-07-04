وأضاف الجهاز، أن "كميات النفط الخام المصدر خلال الفصل الأول بلغت 347.161 مليون برميل وبمعدل 3.8 مليون برميل يوميا، في حين بلغ معدل سعر البرميل المصدر 45.9 دولار".
وأشار إلى أن "ذلك يفسر انخفاض الأهمية النسبية لنشاط النفط الخام، حيث كانت أسعار النفط الخام المصدر(60.50، 60.10 ) دولار للبرميل للفصلين الأول والرابع من عام 2019 على الترتيب".
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للإحصاء: مساهمة النفط بلغت 38.2% من الناتج الإجمالي للفصل الأول للعام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.