شكرا لقرائتكم خبر عن يتواجد بعدد قليل من الأطعمة.. نقص هذا الفيتامين يسبب تشوش الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر موقع طبي من أن نقص “فيتامين د” قد يكون أحد أسباب التشوش في الرؤية هو حالة تسمى “الضمور البقعي” مما قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض. حيث تعتبر بعض التغيرات في حدة الرؤية جزءًا طبيعيا من الشيخوخة، إلا أن عدم الوضوح أو التشوش في الرؤية قد يكون علامة على وجود مرض كامن في العين.

وبحسب موقع “هيلث فولي” الطبي المتخصص، فيُعد التشوش في الرؤية سواء في عين واحدة أو في كلتيهما إحدى المشكلات الكبيرة التي تواجه العين، ويمكن أن تسوء الأمور أكثر حال الإصابة بمرض “الضمور البقعي” والذي ينتج عن نقص فيتامين “د”.

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ورغم أن تأثير فيتامين “د” في ظهور مرض “الضمور البقعي” ما زال قيد الدراسة فان بعض الأبحاث تشير إلى أن المستويات الكافية من فيتامين “د” قد تكون مهمة للوقاية من هذا المرض.

فيما أشارت دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2011 وجدت أن “زيادة تناول فيتامين “د” قلل من خطر الضمور البقعي لدى النساء تحت سن 75 عاما”. فيما اقترحت دراسة أخرى نُشرت في عام 2012 أن “فيتامين د يمكن أن يجدد شباب العين عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين الرؤية”.

تجدر الإشارة إلى أن فيتامين “د” يتواجد في عدد قليل من الأطعمة مثل “الأسماك والبيض والكبد”، ويمكن للجسم أيضا الحصول على فيتامين د عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس.