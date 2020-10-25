شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين سعال كورونا والكحة بسبب الحساسية وتلوث الهواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلوث الهواء من المشاكل العالمية التي تؤثر على الصحة بشكل عام، حيث أن التلوث يخنق رئتيك ويجعلك تصاب بالسعال والحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي، ومع ذلك ، فإن وجود مشاكل في الجهاز التنفسي في وقت يتفشى فيه الوباء في جميع أنحاء العالم يجعلك لا تعرف كيف تفرق هل سبب السعال الذى يصيبك فيروس كورونا أم أن السعال والتهاب الحلق بسبب تلوث الهواء والحساسية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن السعال الجاف والتهاب الحلق، على سبيل المثال، من الأعراض التي يمكن أن تتشابه لمن يعاني من الحساسية بسبب التلوث أو من يعاني من فيروس كورونا.

في حين أن التهاب الحلق والسعال الجاف من الأعراض النموذجية لفيروس كورونا، يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز التنفسي ، مثل الحلق أو الخنق بسبب عوامل خارجية أيضًا ضع في اعتبارك كيف يتغير الطقس، وارتفاع مستويات التلوث، يمكن أن تكون هذه الأعراض شائعة جدًا ، وبالتالي ، يصبح التمييز أكثر صعوبة.

وبصرف النظر عن التهاب الحلق، يمكن أن يسبب التلوث والمهيجات مجموعة من الأعراض مثل التهابات العين والصداع والبرد وسيلان الأنف يمكن أن يحدث هذا عادة عندما تستقر الجسيمات الملوثة في الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي.

الفرق بين السعال والتهاب الحلق بسبب كورونا وبسبب التلوث

في حين أن الطريقة الحقيقية الوحيدة لتأكيد إصابتك بـ COVID-19 هي إجراء اختبار تشخيصي (RT-PCR / Antigen) ، هناك طريقة أخرى لتمييز أعراضك عن أعراض عدوى الفيروس التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم وهي تتبع الأعراض.

وهناك علامة أخرى يجب مراعاتها أثناء الوباء وهي أن الأعراض الناتجة عن الحساسية والتلوث تميل إلى الانخفاض بمجرد تقييد التعرض، على عكس أعراض COVID ، التي تستغرق مسارًا مختلفًا لتختفي.

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ومع ذلك، سيكون إجراءً جيدًا لعزل نفسك وممارسة الاحتياطات اللازمة حتى يحين الوقت الذي لا تشعر فيه بالتحسن.

هل يمكن للتلوث أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

مثل فيروس كورونا، فإن التلوث يحدد أكثر المخاطر التي يتعرض لها كبار السن والأطفال الصغار والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة ومشاكل الجهاز التنفسي الموجودة مسبقًا.

ويؤكد الخبراء أيضًا أن الخطر المتزايد للتلوث يمكن أن يجعل السيطرة على اندفاع الوباء أكثر صعوبة.

وأضافوا أن التعرض للحساسية الموسمية والعوامل الملوثة يمكن أن يجعل الناس أكثر عرضة لتطور أعراض COVID-19 ، بما في ذلك التهاب الحلق ألم في التنفس والصدر ، وهي بعض العلامات المقلقة لـ COVID-19.

من ناحية أخرى ، فإن أولئك الذين اعتادوا على الحساسية الموسمية والالتهابات السابقة قد يمنحهم " درعًا وقائيًا '' ضد فيروس كورونا.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Allergy ، أن الأشخاص الذين يصابون بالحساسية المتكررة لديهم إنزيم مناعي خاص في أجسامهم ، مما قد يجعلهم أقل عرضة للإصابة بـ COVID-19 وبعض أنواع العدوى الفيروسية الأخرى.