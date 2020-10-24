أمريكا تجيز استئناف تجارب لقاح كورونا

السبت 24 أكتوبر 2020

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، باستئناف التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التي أجرتها شركة أسترا زينيكا للأدوية وجامعة أكسفورد.



وقالت شركة أسترا زينيكا، في بيان، إن تجارب المرحلة الثالثة يمكن استئنافها بعد أن سمحت الجهات الرقابية في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان أيضا بمواصلة التجارب في الأسابيع القليلة الماضية بعد توقفها في سبتمبر الماضي.

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وتم تعليق تجربة اللقاح مؤقتا بعد أن أصيب أحد المتطوعين بالمرض.

وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي للشركة إن "استئناف التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم هو خبر سار لأنه يسمح لنا بمواصلة جهودنا لتطوير هذا اللقاح للمساعدة في هزيمة هذه الجائحة الرهيبة".

وأفادت الشركة بأنه من المتوقع الإعلان عن نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في وقت لاحق من هذا العام.