برنامج نحت الجسم بحمية الزبادي والتفاح الحارقة للدهون 

يعتبر نحت الجسم وخسارة الوزن واستعادة الرشاقة من التحديات الصعبة التي تواجه الكثيرات. فقد لا يساعد اتباع حميات قاسية على بلوغ هذا الهدف. ولهذا ينصح دائماً باعتماد نظام غذائي صحي ومتوزان وبممارسة النشاطات البدنية بشكل منتظم. كما من المهم اتباع برامج غذائية قصيرة الامد تساهم بشكل فعال في تسريع عملية نحت الجسم من خلال تفتيت الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة. ومن هذه الحميات تلك التي تعتمد على تناول اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم والتفاح.

كيفية تطبيق الرجيم

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للتمكن من نحت الجسم من خلال تطبيق رجيم الزبادي والتفاح، يجب اولاً التعرف على تفاصيل برنامجه والحرص على تطبيقها بشكل صحيح.

الفطور



تتمضن لائحة طعام هذه الوجبة كوباً من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن اي نوع من المحليات الصناعية، ملعقة طعام من العسل الطبيعي، كوب قهوة او شاي او حليب طبيعي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من القمح الكامل.

وجبة خفيفة



يمكن تناول كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والافضل ان يكون قليل الدسم.

الغداء

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في هذه الوجبة يمكن اختيار قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي او من الدجاج الخالي من الدهون مع القليل من صلصة خفيفة جداً، طبق من سلطة خضار مشكلة، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم وغير المحلى، حبة تفاح متوسطة الحجم.

العشاء



يسمح هذا الرجيم بتناول عشاء يحتوي على كوب من اللبن الزبادي خفيف الدسم من دون اي اضافات للتحلية وكوب يحتوي على قطع حبة تفاح متوسطة الحجم.

ومن الافضل عدم تطبيق هذه الحمية لمدة تزيد على 4 الى خمسة ايام من اجل منع المعاناة من اي نقص في المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لأداء وظائفه بطريقة طبيعية.

فواد الزبادي للرجيم



- يساعد تناول الزبادي قليل الدسم وغير المحلى على تذويب دهون الجسم وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقتي الارداف والبطن.

- من المفيد جداً تناوله بعد مرور ساعة واحدة تقريباً على ممارسة التمارين الرياضية. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات التي تساهم في بناء الكتلة العضلية الصحية.

فوائد اللبن الصحية



يمكن اضافة اللبن اذاً الى اي نظام غذائي صحي يهدف الى انقاص الوزن، علماً انه يحتوي ايضاً على الكثير من الفوائد الصحية الاخرى. فمن المعروف انه غني بالكالسيوم الضروري لتقوية العظام. كما ان تناوله يساعد على التخلص من اضطرابات النوم وعلى الحد من الشعور بالتوتر.

فوائد التفاح



يعتبر التفاح من الاطعمة التي يساعد تناولها على الاحساس بالشبع لأطول وقت ممكن وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ولهذا يمكن الاعتماد عليه كمكون اساسي لأي نظام غذائي يهدف الى نحت الجسم في مدة قصيرة.

- يحتوي على الكثير من الفيتامينات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم.

- يمنح الجسم الرطوبة.

- يساهم تناوله في الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

- يحتوي على مكونات تساعد على تقوية العظام والوقاية من بعض انواع السرطان ومن الربو.



- يعتبر مصدراً مهماً لحمض الماليك او حمض التفاح الضروري لحماية عمل الدماغ والكبد والمعدة.

- يمكن الاعتماد على بعض خصائصه من اجل تقوية الذاكرة والحفاظ على صحة البصر.

والاهم ان التفاح يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية كما انه غني بالالياف التي تمنع الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات وخصوصاً اثناء اتباع حمية تهدف الى نحت الجسم وتخليصه من الدهون الضارة واعادة الرشاقة اليه.



