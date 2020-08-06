شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تساقط الشعر عديدة أبرزها سوء التغذية ومرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر مشكلة شائعة لدي كثير من الناس، ينمو حوالي 90 % من الشعر الموجود على فروة الرأس في وقت واحد وتستمر مرحلة النمو ما بين عامين وست سنوات، وعندما يتساقط الشعر، يستبدل بشعر جديد من نفس بصيلاته وتبدأ دورة النمو مرة أخرى، ومعدل تساقط الشعر الطبيعي من 50 إلى 100 شعرة يوميًا لكن إذا كان تساقط الشعر مفرط فقد يكون سبباً مرضياً، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تساقط الشعر.



اسباب تساقط الشعر

اسباب تساقط الشعر

اسباب تساقط الشعر عديدة بحسب ما ذكر موقع ndtv وتشمل:

-الاستخدام غير السليم لمستحضرات العناية بالشعر غير المناسبة- يستخدم العديد من الرجال والنساء العلاجات الكيميائية على شعرهم ، بما في ذلك الصبغات والمصففات ونادرًا ما تتلف هذه العلاجات الشعر إذا تمت بشكل صحيح ومع ذلك ، يمكن أن يصبح الشعر ضعيفًا ويكسر إذا تم استخدام أي من هذه المواد الكيميائية كثيرًا

- يمكن أن تتسبب أمراض مثل مرض السكري واضطرابات الذئبة والغدة الدرقية في تساقط الشعر

يمكن أن تتسبب كل من الغدة الدرقية المفرطة النشاط والغدة الدرقية غير النشطة في تساقط الشعر يمكن لطبيبك تشخيص مرض الغدة الدرقية عن طريق الاختبارات المعملية.

-سوء التغذية قد يؤدي نقص البروتين أو الحديد في نظامك الغذائي أو سوء التغذية بطرق أخرى إلى فقدان الشعر.

وبعض الأمراض ، مثل اضطرابات الأكل وسوء التغذية. البروتين غير الكافي في النظام الغذائي- قد يعاني بعض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا من البروتين، أو لديهم عادات غذائية خاطئة ، من سوء التغذية بالبروتين سيحفظ الجسم البروتين عن طريق تحويل الشعر النامي إلى مرحلة الراحة يمكن أن يحدث تساقط الشعر الضخم بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر. يمكن بعد ذلك سحب الشعر من الجذور بسهولة إلى حد ما. يمكن الوقاية منها عن طريق تناول الكمية المناسبة من البروتين، والحفاظ على كمية كافية من البروتين عند اتباع نظام غذائي.

-قد تسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج النقرس والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم تساقط الشعر لدى بعض الأشخاص

قد يؤدي تناول حبوب منع الحمل أيضًا إلى تساقط الشعر لدى بعض النساء وقد يتسبب الخضوع للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي في التساقط بعد انتهاء العلاج ، يبدأ شعرك في النمو مجددًا.

-ارتفاع درجة الحرارة

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- الإنفلونزا الشديدة أو الجراحة. قد تلاحظ أن شعرك أقل بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من الأحداث مثل المرض أو الجراحة تؤدي هذه الحالات إلى تحول الشعر سريعًا إلى مرحلة الراحة، مما يعني أنك سترى نموًا أقل للشعر الجديد

-من الشائع أيضًا أن يفقد الأطفال رقعة من الشعر على الجزء الخلفي من رؤوسهم من الاحتكاك بالمراتب وألعاب الأطفال ومقاعد السيارات ينمو الشعر مرة أخرى عندما يبدأ الطفل في قضاء المزيد من الوقت في الجلوس.



اسباب تساقط الشعر

- قصات الشعر التي تسحب الشعر، مثل ذيل الحصان والضفائر يجب استبدالها بقصات الشعر الفضفاضة يؤدي الشد المستمر إلى تساقط الشعر، خاصةً على طول فروة الرأس.

-يمكن أن يتسبب الشامبو والتمشيط والفرشاة كثيرًا أيضًا في تلف الشعر ، مما يتسبب في كسره.

استخدم أمشاطًا واسعة وفرشًا ذات أطراف ناعمة.

-الصلع الوراثي

هو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر يمكن توريث المرض إما من جانب الأم أو الأب من الأسرة تصاب النساء المصابات بهذه السمة بشعر رفيع ، لكن لا يصبحن بدون شعر تمامًا. تسمى الحالة الصلع الوراثي ويمكن أن تبدأ في سن المراهقة أو العشرينات أو الثلاثينات.

- داء الثعلبة - في هذا النوع من تساقط الشعر ، يتساقط الشعر عادةً ، مما ينتج عنه بقع مستديرة ناعمة تمامًا حول حجم عملة أو أكبر ونادرا ما ينتج عنه فقدان كامل لفروة الرأس وشعر الجسم.

- نقص الحديد في الدم - يؤدي نقص الحديد في بعض الأحيان إلى تساقط الشعر. بعض الناس ليس لديهم ما يكفي من الحديد في وجباتهم الغذائية أو قد لا يمتصون الحديد بالكامل.

-عدوى فطرية (السعفة) في فروة الرأس - تحدث بسبب تبدأ السعفة على شكل بقع صغيرة من القشور التي يمكن أن تنتشر وتؤدي إلى كسر الشعر واحمراره وتورمه.