شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستعدون لتجربة علاج الأجسام المضادة وتوقعات بحماية كبار السن من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أدوية بريطانية كبرى لإطلاق تجارب بشرية على علاج الأجسام المضادة التي يمكن أن تحمي كبار السن والضعفاء من فيروسات التاجية .

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، خططت شركة AstraZeneca لصناعة الأدوية ومقرها كامبريدج لاختبار ضخها لمدة ثلاث دقائق للأجسام المضادة - الخلايا المناعية المدربة لمحاربة العدوى - على 30 بريطانيًا الشهر المقبل.

إذا ثبت أنه آمن ، فسيتم تتبع العلاج بسرعة في تجارب واسعة النطاق على آلاف الأشخاص في الخريف والشتاء ، عندما يُتوقع ارتفاع حالات Covid-19، فالعلاج الذي وصفه علماء الحكومة بأنه "مثير للغاية" ، يعمل عن طريق إعادة إنتاج مواد الجسم الطبيعية لمكافحة الأمراض في المختبر وحقنها في المرضى المعرضين للخطر.

وهي مصممة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بحيث لا تحميهم اللقاحات التقليدية بشكل كامل، سيكون مناسبًا لأولئك الذين يستخدمون العلاج الكيميائي والأدوية المثبطة للمناعة ، أو المرضى المسنين الذين يكافحون بشكل طبيعي لمكافحة العدوى.

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اللقاحات التقليدية تدفع الجسم إلى إنتاج أجسام مضادة خاصة به استعدادًا للعدوى الحقيقية، لكن كبار السن لا يستجيبون أيضًا ويطورون أجسامًا مضادة أقل قوة من الشباب.

تقول AstraZeneca ، التي دخلت بالفعل في شراكة مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح Covid-19 منفصل ، أن العلاج بالأجسام المضادة يمكن أن يحمي الناس من الإصابة بالعدوى لمدة ستة أشهر،ويمكن استخدام العلاج أيضًا على الأشخاص المصابين بالفعل لمنع المرض من التقدم.