شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يهدد فيروس كورونا الجهاز العصبى بأكمله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا قد يشكل خطرا على الجهاز العصبي للجسم بأكمله بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي والعضلات، حيث يعاني نصف المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى من أعراض عصبية ، حسبما أفادت دراسة لكلية Northwestern Medicine بشيكاغو الأمريكية

ووفقا لتقرير لصحيفة daily star البريطانية تشمل هذه الأضرار الصداع ، والدوخة ، وانخفاض اليقظة ، وصعوبة التركيز ، واضطرابات الرائحة والطعم ، والنوبات ، والسكتات الدماغية ، والضعف ، وآلام العضلات.

لكن الدراسة تدعي أيضًا أن المرض يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي بأكمله أيضًا وهذا يشمل الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب وكذلك العضلات.

وقام الدكتور إيغور كورالنيك هو المؤلف الرئيسي للتقرير ، وهو رئيس قسم الأمراض المعدية العصبية وأمراض الأعصاب العالمية ، وأستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة نورثويسترن فاينبرج بتشكيل فريق أبحاث مع زملائه لتحليل جميع مرضى فيروس كورونا بأثر رجعي.

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قال الدكتور كورالنيك: "من المهم أن يدرك عامة الناس والأطباء ذلك ، لأن عدوى كورونا قد تظهر مع أعراض عصبية في البداية ، قبل حدوث أي حمى أو سعال أو مشاكل في الجهاز التنفسى، وهذا الفهم هو المفتاح لتوجيه الإدارة والعلاج السريري المناسب."

وتقول التقارير أيضًا أن الخلل العصبي يمكن أن يحدث بطرق مختلفة وقد يؤثر على العديد من الأعضاء الرئة والكلى والقلب،ـ ويضاف إلى ذلك أن الدماغ قد يعاني أيضًا من نقص الأكسجين أو من اضطرابات التخثر التي قد تؤدي إلى السكتات الدماغية الإقفارية أو النزفية.

هناك أيضًا احتمال إصابة الدماغ والسحايا ، وقد تتسبب الطريقة التي يتفاعل بها الجهاز المناعي مع العدوى في حدوث التهاب يمكن أن يضر الدماغ والأعصاب.