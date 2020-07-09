شكرا لقرائتكم خبر عن أسبابه.. مخاطره.. أعراضه .. طرق العلاج.. تعرَّفي على “تمزُّق الرحم” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تُصاب بعض النساء فجأة بـ”تمزُّق الرحم” وهو تمزق عفوي للرحم قد يتسبب في انزلاق الطفل إلى تجويف البطن أثناء الحمل المتأخر أو المخاض النشط، وتمزق الرحم هو اختلاط نادر وشديد في الولادة يؤثر على أقل من واحد في المائة من النساء الحوامل؛ ورغم أن كل امرأة ليست معرضة لخطر تمزق الرحم، إلا أن التمزق أو الثقب في الرحم أثناء الحمل والمخاض يمكن أن يهدد حياة الأم والجنين، قد يكون التدخل في حالات الطوارئ ضرورياً في حالة تمزق الرحم أثناء الحمل، ويمكن أن يحسن فرصة بقاء الطفل.

وكشفت الدكتور أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، ،لـ”سيدتي نت”، أسباب تمزق الرحم ومخاطره وعلاماته وأعراضه وكيفية الوقاية منه، عادة ما يحدث تمزق الرحم على طول الندبة المداواة للقيصرية السابقة، الأكثر شيوعاً بين النساء اللواتي قد يخضعن للولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية (VBAC). يمكن أن يكون سببه زيادة الضغط في قناة الولادة، حيث يتحرك الطفل خلالها أثناء المخاض ،عندما يكون الضغط شديداً للغاية، فإنه يؤكد على الندبة التي تكونت خلال الجراحة السابقة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تمزق داخل الرحم وينتج عنه نزيف داخلي، وسقوط الحبل السري، وإصابة المشيمة.

أسباب تمزُّق الرحم

1- ولادة قيصرية سابقة.

2- الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية.

3- جراحة الأورام الليفية، والمعروفة أيضاً باسم استئصال الورم العضلي.

4- جراحة إصلاح الرحم (إزالة جزء من الرحم أو إزالة الحاجز الرحمي أو إصلاح الرحم المصاب بشدة).

5- وجود مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30.

6- المخاض الطبي.

يمكن أن يشكل تمزق الرحم مخاطر صحية على الطفل. بمجرد تشخيص مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتمزق الرحم، من الضروري إجراء عملية قيصرية طارئة لسحب الطفل من الرحم.

علامات وأعراض تمزق الرحم أثناء الحمل أو المخاض

يمكن أن يكون تمزق الرحم تمزقاً غير مكتمل، حيث يكون الصفاق الذي يعلو الرحم سليماً، أو تمزقاً كاملاً حيث تتعطل محتويات الرحم. قد تختلف شدة العلامات والأعراض بناءً على نوع التمزق ومدته.

تتضمن العلامات والأعراض المرتبطة بتمزق الرحم أثناء الحمل أو المخاض:

1- سرعة دقات القلب.

2- ضغط دم منخفض.

3- ألم شديد في البطن.

Advertisements

4- نزيف مهبلي مفرط.

5- ألم حاد بين الانقباضات.

6- تراجع رأس الجنين في قناة الولادة.

7- انتفاخ تحت عظمة العانة.

8- ألم مفاجئ في ندبة الرحم السابقة.

9- فقدان توتر عضلة الرحم.

10- معدل ضربات قلب الجنين غير طبيعي.

11- فشل المخاض في التقدم بشكل طبيعي.

12- إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض، فاتصلي بطبيبك على الفور لمزيد من التشخيص والعلاج.

طريقة تشخيص تمزق الرحم

معظم الأعراض التي نوقشت أعلاه غير محددة، مما يجعل من الصعب تشخيص الحالة. لا يتم تأكيد التشخيص إلا بعد جراحة البطن، وهي جراحة لفتح جدار البطن. عادة، إذا كانت هناك علامات وأعراض لضيق الجنين، وكان هناك اشتباه في تمزق الرحم، يتم إجراء شق البطن.

يشير معدل ضربات قلب الجنين غير الطبيعي وانخفاض الحركة على الملف البيوفيزيائي إلى ضائقة جنينية. قد يستخدم البعض مراقبة الضغط داخل الرحم. ومع ذلك، فمن المستحسن إجراء جراحة الطوارئ والولادة لتجنب المضاعفات.

كيفية علاج تمزق الرحم أثناء الحمل أو المخاض

يشار إلى الولادة القيصرية الطارئة في حالة تمزق الرحم. إذا كانت هناك علامات لضيق الجنين، مثل معدل ضربات قلب الجنين غير الطبيعي وانخفاض حركة الجنين، فقد يوصى بالولادة القيصرية.

سوف تتلقى الأم نقل السوائل والدم كما هو مطلوب. يتم التأكيد والإصلاح الجراحي لتمزق الرحم أثناء الولادة. ومع ذلك، قد تحتاج بعض النساء إلى استئصال الرحم (إزالة الرحم) إذا كان هناك نزف يهدد الحياة.

قد ينقل الأطباء الطفل إلى رعاية حديثي الولادة بناءً على الحالة، وستخضع الأم لعملية جراحية لإصلاح الرحم أو إزالته.

طريقة منع تمزق الرحم أثناء الحمل

يمكن أن يكون تمزق الرحم من خلال عملية قيصرية مخططة. لا يمكن تجنبه إذا ذهبت إلى ولادة طبيعية مهبلية.