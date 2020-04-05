شكرا لقرائتكم خبر عن القلق من كورونا هيعملك مشاكل فى الهضم.. 5 طرق لتهدئة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم البطن من المشاكل الأكثر شيوعاً مع تزايد القلق من فيروس كورونا، حيث أن مشاكل الهضم قد تنتج عن القلق أو التوتر الزائد، وتحتوى الأمعاء على خلايا عصبية حتى أنها تسمى "الدماغ الثاني للإنسان" لذا فإنها تتأثر بحالة القلق التي تعيشها، في هذا التقرير نتعرف على 5 طرق لتهدئة معدتك في ظل الخوف من فيروس كورونا.

ووفقاً لموقع تايمز أوف إنديا، فإن الإجهاد والقلق يؤديان إلى تقلصات في الجهاز الهضمي والتي تسبب مشاكل الهضم المرتبطة بالتوتر، يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا أعراض مثل الغثيان أو حرقة المعدة أو الانتفاخ أو تغيير في المستقيم.

لماذا تشعر المعدة بالضغط النفسى؟

الجهاز العصبي المعوي هو الذي يقع داخل الجهاز الهضمي، وهناك صلة قوية بين الدماغ وهذا الجزء من الجهاز العصبي.

في أوقات الإجهاد ، قد تجبر الإشارات الجهاز الهضمي على التصرف بشكل مختلف، كما أن الإجهاد يجعل الأعصاب تصبح حساسة، الإجهاد هو أيضا سبب رئيسي لمشاكل الجهاز الهضمي.

نصائح لمساعدتك على تهدئة أمعائك عند الشعور بالتوتر

اتبع حمية البحر الأبيض المتوسط

النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو أفضل الأنظمة لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمى، يعتمد هذا النظام الغذائي على تناول الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة، يمكنك أيضًا إضافة الدواجن أو البيض أو منتجات الألبان إلى وجبتك.

ضع جدول زمني لوجباتك

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يجب عليك وضع جدول زمني مناسب لوجباتك وكذلك تناول الوجبات الخفيفة بدلاً من أن تتناول الكثير من الطعام وتتفاقم أعراض المعدة الموجودة بالفعل.

النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم جدًا في أوقات التوتر، حيث يساعد النوم جسمك على التعافي من الأعراض وكذلك الإجهاد الذي تسبب بها في المقام الأول.

حافظ على نشاطك

مهما كنت منجذباً لمجرد الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفزيون في هذه الأيام، من المهم أن تظل نشطًا، مارس الرياضة البسيطة في المنزل، البقاء نشيطًا يجعلك تشعر بالراحة والاستعداد للتعامل مع فيروس كورونا، وتقليل الإجهاد وبالتالي تقليل مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر.

تواصل مع الأصدقاء بمكالمات الفيديو

لكى تكون سعيدًا وتتخلص من التوتر، من المهم أن تبقى على اتصال مع عائلتك وأصدقائك من خلال مكالمات الفيديو التي تجعلك تشعر بتحسن كبير.

التنفس من البطن

من المستحسن اتباع التنفس البطني لبعض الوقت خلال اليوم، إنه جيد لتهدئة أعصابك ويساعدك أيضًا على الحفاظ على صحة الرئة، تأكد من استخدام معدتك للتنفس، ضع إحدى يديك على معدتك والأخرى على صدرك، يجب أن تتحرك المعدة إلى الداخل.