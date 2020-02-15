تعرف علي أهم وأبرز فوائد القلقاس

القلقاس من الاكلات الغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم كما تحتوي على معدل سعرات حرارية قليلة فتناول طبق صغير من القلقاس المطبوخ يمد الجسم ب 100 سعر حراري ما يعادل 22% من احتياج الجسم من السعرات الحرارية للإناث ويعادل 29% من احتياج الجسم للسعرات الحرارية عند الرجال .

وتناول 100 جرام من القلقاس المطبوخ بدون ملح يحتوى على مجمل سعرات حرارية 16.44 منها 12.8 سعر حراري من الكربوهيدرات و 0.72 سعر حراري من الدهون و 2.92 سعر حراري من البروتين .

فوائد القلقاس للرجيم

القلقاس من الأكلات التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية منخفضة فتناول نصف كوب من القلقاس الخام يحتوى على 55 سعر حراري وهي نسبة منخفضة جدا ولذلك يعتبر من الوجبات المناسبة لخسارة الوزن .

كما إن القلقاس من الوجبات منخفضة البروتين والدهون فتناول نصف كوب من القلقاس يمد الجسم بجرام واحد من البروتين وكمية ضئيلة من الدهون .

وينصح بتناول القلقاس لمن يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن فهو يحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم أثناء الرجيم .

فوائد القلقاس للصحة

القلقاس من الوجبات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة و بيتا كاروتينات والتي تساعد على الحفاظ على النظر وعلاج الشوارد الحرة التي تسبب مشاكل العيون الناتجة عن الشيخوخة

من الاكلات الغنية بفيتامين سي وأ والمواد المضادة للاكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية في الجسم وتعزز من الجهاز المناعي للجسم .

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يحتوي القلقاس على نسبة عالية من البوتاسيوم والتي تحافظ على ضغط الدم وتمنع احتباس السوائل في الجسم .

من الأكلات الغنية بالمعادن مثل النحاس والحديد التي تعزز من الدورة الدموية وتعالج الأنيميا .

يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تنظم إنتاج الأنسولين والجلوكوز في الجسم مما يقي من الإصابة بمرض السكري .

يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والنشا التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي وتعالج التهاب القولون وتقي من الاصابة بسرطان القولون .

من الاكلات المسموح بها لخسارة الوزن لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون .

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