شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث تورم فى الغدد الليمفاوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد الليمفاوية هي نوع من الغدد المتواجدة في أماكن عديدة بالجسم كالرقبة والفخدين والإبط، وهي مسئولة عن محاربة البكتيريا والفيروسات التي تهاجم جسم الإنسان.

وعند تعرضها لمشكلة كالعدوي الفيروسية يتسبب في ذلك تعرضها للتورم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز الأسباب المؤدية لتعرضها للتورم وذلك وفقا لموقع " mayo clinic".

تتعرض الغدد الليمفاوية للتورم عندما تتعرض للإصابة بعدوي فيروسية كنزلات البرد، وأيضا عند التعرض لبكتيريا في الحلق أو الإصابة بمشاكل في الأذن الوسطي، ومرض الإيدز، والسل، وبعض الأمراض الجنسية كالزهري، كما أن الإصابة بمشاكل في الأسنان مالخراج أو التهاب اللثة يتسبب في هذا الأمر.



تورم الغدد الليمفاوية

Advertisements

كما أن الإصابة بالأمراض المناعية كالذئبة الحمراء والروماتيود، يتسبب في إصابتها بالتورم، وأيضا قد يكون تورمها دليلا علي الإصابة باللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية.

ويشعر الشخص المصاب بمشاكل في الغدد الليمفاوية إلي الشعور بالصداع، وسيلان الأنف، وألم شديد في الحنجرة، ويزداد من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطي، والتعرض للعرق الشديد وخاصة خلال فترة الليل.

وهناك العديد من الطرق الطبية التي قوم الطبيب بتحديدها لعلاج تورم الغدد الليمفاوية، وذلك طبقا لنوعية المرض فإذا ثبت أنه سرطان فيكون العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، وفي حالة ثبت أنها مشكلة عادية يكون العلاج بالمضادات الحيوية مع إجراء بعض الكمادات علي المنطقة التي أصبيت بالورم، مع ضرورة الإكثار من تناول الماء والخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.