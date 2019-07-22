تكهنات وجدل حول حضور الأمير هاري حفل زفاف حبيبته السابقة إيلي غولدنغ

وجّهت حبيبة الأمير هاري السابقة النجمة البريطانية "إيلي غولدنغ"، الدعوة لعدد من العائلة المالكة للانضمام إلى حفل زفافها من خطيبها كاسبار جوبلينج في نهاية أغسطس/أب، من هذا العام، ومن المقرّر أن يُقام الحفل في كاتدرائية يورك مينستر أو كنيسة أخرى في يوركشاير، وسيتم ربط العقدة أمام 300 ضيف من بينهم أفراد من العائلة المالكة، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وسيحضر أبناء عمتي الأمير هاري، الأميرة بياتريس ويوجيني الحفل كضيوف شرف وسينضم إليهم والدتهم، ريبيكا فيرجسون، كما سيحضر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون حفل استقبال مسائيًا في منزلCastle Howard الفخم.

ويُقال أن غولدينج دعت صديقها السابق إد شيران إلى الاحتفال المسائي، ومع وجود الأصدقاء السابقين والعائلة المالكة من المرجّح أن يحضر الأمير هاري.

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وكان الأمير هاري قد قام بمواعدة إيلي غولدنغ لمدة عامين بعد أن أصبحا صديقين حميمين في حفل زفاف شقيقه الأمير وليام في عام 2011 والتقى الأمير هاري بزوجته ميغان ماركل بعد فترة وجيزة من انفصالهما، ولا يزال الأمير هاري وميغان منشغلين بتربية طفلهما أرشي البالغ من العمر شهرين، ودوقة ساسكس في إجازة أمومة، وابتعد الزوجان عن الأضواء مع ولادة ابنهما ولم يتم رؤيتهما كثيرًا في الأماكن العامة.

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